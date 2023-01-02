Enflasyonla mücadele için indirim sitesi geliştirdi

Mühendis Emre Yılmaz'ın hazırladığı yazılımla piyasa fiyatının altına düşen ve indirime giren ürünleri tespit ettiği akabinde bu ürünleri OnuAl (www.onual.com) isimli internet sitesi ile Twitter, Instagram, Telegram ve WhatsApp ortamlarını da kullanarak oluşturduğu tüketici topluluğunu bilgilendirerek gerçek anlamda indirimli ürünler hakkında tüketicileri bilgilendirdiği öğrenildi.

Genç girişimci Emre Yılmaz yaptığı açıklamada “Fiyatların hızlı bir şekilde değiştiği günümüz koşullarında hangi ürünün ucuz hangi ürünün pahalı olduğunu anlamak çok zor hale geldi. Bir ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını anlamak için farklı yerlerdeki fiyatlarını, geçmiş fiyatlarını ve varsa yurtdışı fiyatını bilmek gerekiyor. Sıradan bir tüketicinin satın alacağı her ürün için tüm bu bilgileri takip etmesi mümkün değil. İnsanların yapabileceği pek çok şeyi bilgisayarların yapabileceğine inanıyorum. OnuAl üzerinden geliştirdiğim yazılımla tüketim piyasasında 1,5 milyondan fazla ürünün fiyatını takibe alıp, gerçek anlamda indirime giren ürünleri anında tespit edebiliyorum. Bu ürünlerin satış linkini indirimli fiyatlarıyla birlikte sosyal medyada anında yayarak tüketicilerin gerçek manada indirimli ürün almalarını sağlayarak bütçelerine de katkı sağlıyorum” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, tüketicilerin 2022 yılında en fazla elektronik, süpermarket, mobilya ve tekstil ürün kategorilerinden alışveriş yaptığını, en çok satılan ürünlerin ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı olduğunu belirtirken, OnuAl'ın geçtiğimiz yıl yaklaşık 4,5 milyon TL'lik satışa aracılık ettiğini sözlerine ekledi.