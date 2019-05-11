‘Engel olma renk kat' deyip bir araya geldiler

Yıldızlı İlkokulu-Ortaokulu'nda düzenlenen programa Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Mustafa Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Özeren, öğretmenler, öğrenciler, özel öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Ergin Ocak yaptı. Yıldızlı İlkolul-Ortaokulu halkoyunları ekibinin mini gösterisiyle devam eden programa Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladıkları geri dönüşüm defilesi damga vurdu.

Programda duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi, azim, fedakarlık, dostça uzanan bir el ve küçük bir tebessüm bütün engelleri aşar. Tek gayemiz daha çok farkında olarak, hissederek, görerek ve duyarak engellerin üstesinden gelebilmektir. Bu anlamlı programı düzenleyen başta Yıldızlı İlkokul-Ortaokulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Programın son bölümünde Yıldızlı İlkokul-Ortaokulu bu programın hazırlanmasına destek veren kişi ve kurumlara plaket verdi. Programa destek veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'e okul adına plaketi Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel takdim ederken, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Murat Baş'a ise İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Mustafa Selçuk okul adına plaket verdi. Ardından protokol üyeleri şenlik alanında özel eğitim öğrencilerinin yaptığı çeşitli etkinlikleri gezdiler.