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Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma koştu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti.


Akçaabat ilçesinde yaşayan engelli Ömer Bulut (67), Akçaabat-Meşeli grup yolunda seyir halindeyken kullandığı akülü engelli aracının lastiği patladı. Engelli aracını yolun kenarına çekerek jandarmayı arayan yaşlı adam yardım istedi. Yaşlı adamın yardım isteği üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bulut'u kucaklayarak ekip arabasına bindirdi. Yaşlı adamı evine bırakan jandarma ekipleri, daha sonra lastiği patlayan engelli aracını tamir ettirdi. Tamir edilen araç Bulut'a teslim edilirken, yaşlı adam yardım isteğini geri çevirmeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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