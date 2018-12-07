Ortahisar Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Forum AVM'de engelliler yararına düzenlenen kermes büyük ilgi gördü.

Halk Eğitim ve ASO Müdürü Orhan Genç ve HEM Müdür Yardımcıları ve kurs öğretmenleri ile birlikte kermesin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Tolga Toğan, engelsiz yaşam herkesin hakkı olduğunu belirterek “Engelli kardeşlerimizin engelini ortadan kaldırmak için hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Halk Eğitim Müdürlüğü olarak engellilere akülü araba almayı hedeflediklerini belirten Ortahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç, “Şimdi bu kermesimiz engelliler haftası münasabetiyle, engellilerimizin önündeki engelleri aşmaların yardımcı olabilmek için, onlara akülü araba almak gibi bir niyetle yola çıktık. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, okul aile birliği üyelerinin marifeti ile başlatılan çalışmaya tüm kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz, Trabzon halkı gönüllülük gösterdi ve onların yaptığı ürünlerle 6-9 Aralık tarihleri arasında Forum AVM de engelliler yararına satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelirle ise kaymakamlığımızın yardımlaşma fonu marifetiyle belirlenen öncelikli kişilere tahsis edilmek üzere bağışlara göre, engelli aracı almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplum yararına projeleri önemsediklerini belirten Müdür Orhan Genç, “Geçen yıl Mehmetçik Vakfı yararına kermeslerimiz oldu. Yine Şehit düşen Eren Bülbül kardeşimiz hatırasının yaşatılması için, yetimhanenin yanına hatrı sayılır katkılar sağlandı. Afrin'deki Mehmetçiğimize moral vermek için çalışmalar yaptık. Bu tabi bütün çalışmalar Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin marka değerini arttırıyor. Bugün bize burayı tahsil eden Forum AVM yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyorum”şeklinde konuştu.