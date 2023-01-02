Enis Bardhi: “Savaş devam ediyor”

Trabzonspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek, “Bunun hüznünü yaşıyoruz, tabii ki mutlu değiliz. Bazı cephelerde mücadeleyi belki kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Savaşı kazanabilmek için futbol da her gün size yeni opsiyonlar sunuyor. Önümüzde çok önemli fırsatlar var ve bu fırsatları değerlendirebilirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, 27 yaşındaki Makedon oyuncu Enis Bardhi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası tüm takım arkadaşlarınla beraber üzüntü yaşadıklarını dile getiren Bardhi, “Fenerbahçe maçına dönecek olursak, bu maçın ne kadar önemli olduğunu, taraftarların için ne ifade ettiğini ve kazanmayı ne kadar istediklerinin bilincindeydik. Çok iyi bir maç çıkararak kazandık. Sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmekti fakat sonraki maçı kaybettik. Bunun hüznünü yaşıyoruz, tabii ki mutlu değiliz. Bazı cephelerde mücadeleyi belki kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Savaşı kazanabilmek için futbol da her gün size yeni opsiyonlar sunuyor. Önümüzde çok önemli fırsatlar var ve bu fırsatları değerlendirebilirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sahada olmayı daha çok tercih diyorum”

İspanya Ligi ile Süper Ligi karşılaştıran Bardhi, “Daha önce oynadığım takımları değerlendirirsem aslında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir takımdan geldim, kaliteli oyuncuları olan, maçları domine etmek isteyen bir takımdı. Dolayısıyla bir fark göremiyorum. Tercih ettiğim pozisyon orta saha diyebilirim ancak sahada olmayı daha çok tercih diyorum. Sahada olabildiğim, hocamın beni görevlendirdiği her anda takıma katkı verebilmekten dolayı mutlu olurum ama orta saha pozisyonunda oynamak isterim” diye konuştu.

“Rakipler son şampiyona karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışıyor”

Takıma yeni katılanlar ve takımdan ayrılan oyuncular olduğunu da vurgulayan Enis Bardhi, “Değişimin yaşandığı yerlerde bazen bu tür sıkıntıların olmasını normal görüyorum. Geçen sezon burada değildim, iki sezonu karşılaştıramam. Buraya ilk geldiğinizde burayı tanımıyorsunuz, adaptasyon için süreye ihtiyaç oluyor. Maça çıktığınızda bu yıl son şampiyon olarak çıkıyorsunuz ve rakipler son şampiyona karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Orta sahada da rekabet çok yüksek”

Bordo-mavili takımdaki tüm pozisyonlarda oyuncuların kalitesinin üst düzeyde olduğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu, “Orta sahada da rekabet çok yüksek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum, fırsat geldiğinde, şans bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. O anın, fırsat geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bunlar benim takım arkadaşlarım, mücadele ettiğim isimler değil. Oynayabilmek adına tabii ki rekabet var. Herkes en iyisini yapmaya, sahada olmaya çalışıyor. Mücadele daha iyi olabilmenin mücadelesi. Çok kaliteli takım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bir önceki günden hep daha iyi olmaya çalışıyorum. Futbolda asla son yoktur” cümlelerine yer verdi.

“Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor demişlerdi”

Şehirde herkesin adeta takımla yaşadığını aktaran Makedon futbolcu, “Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk anda bana şunu söylemişlerdi; 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi ama ben buna inanmamış, bunu çok mümkün görmemiştim. Dışarı çıktığınızda, insanlarla konuştuğunuzda herkesin futbolu ne kadar iyi bildiğini, herkesin futbolu ne kadar iyi yorumladığını ve bunun bir parçası olmak istediğini görebiliyorsunuz. Şehir zaten takımın aldığı sonuçlarla beraber yaşıyor. Şehirdeki insanın mutluluğu ya da mutsuzluğu takımın aldığı sonuçlara bağlı. Ben de aslında buradan çok uzakta yaşayan biri değilim. Evim de buraya yakın olduğu için kendimi buraya yakın hissediyorum. Bu nedenle adaptasyon sürecim kısa oldu” dedi.

“Messi'den dolayı Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekledim”

Messi'den dolayı Dünya Kupası'nda Arjantin'i desteklediğini kaydeden Bardhi, "Zaten bence dünyanın en iyi oyuncusu o ve ondan tek eksik olan Dünya Kupası'ydı. Herkesten daha fazla hak ediyordu. Onun kazanmasıyla ben de kendimi çok mutlu hissettim” şeklinde konuştu.

Toplantının son kısmında Türkçe konuşması istenen Bardhi, “Az konuşuyorum. Yavaş yavaş oluyor. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Türkçeyi de katarsak 6 dil biliyorum” açıklamasında bulundu.