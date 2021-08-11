Enkaz altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu

Trabzon'un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Trabzon'un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı çökerken, çöken çatının altında kalan işçilerin Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20) olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, 2 inşaat işçisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık ekipleri de çağrılırken, enkaz altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Öte yandan olay yeri havadan görüntülenirken olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sürüyor.