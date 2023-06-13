Ertuğrul Doğan: "Bütün zorluklara rağmen sahada dimdik mücadele eden bir takım olacak"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanlarının yer aldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğan, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili bilgilendirmeler yaparken, güncel gelişmelerle alakalı da değerlendirmelerde bulundu.

Bordo-mavili kulübü bekleyen ve yapılacak ödemeler hakkında Başkan Doğan, “Türk futbolu ciddi anlamda ekonomik dar boğazın içerisinde. 25-26 Mart 'da yapılan kongrede açıklanan borcumuz 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Güncel borcumuz ise 3 milyar 32 milyon TL civarında. Burada önemli konu yıllık faiz, anapara geri ödemeleri 205 milyon TL. Yıllık kur farkı giderleri ise 150 milyon TL. Toplamda 680 milyon TL gibi gider kalemlerimiz var. Bunun içinde takım giderleri yok. Net ifadelerle şunu diyorum; Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan gelirleri giderlerini karşılamıyor. Bunu net şekilde bilinmesi lazım" dedi.

"Bayrama kadar 17 milyon Euro daha bulmamız gerekiyor"

Trabzonspor'u haziran ayı sonuna kadar 17 Milyon Euro'luk acil ödeme beklediğini anlatan Ertuğrul Doğan, “Göreve başladığımız tarihte 2023 yılı borçsuzluk yazısı alabilmek için 18 milyon Euro ödememiz gerekiyordu. Eğer borçlar ödenmeseydi, oyuncuların serbest kalması ve bonservislerden kaynaklı zararı 55 milyon Euro civarında olacaktı. Bu ödenmeseydi kaosla karşı karşıya kalırdık. Yönetim bu borçları ödemek için sabah akşam çalışıyor. Yönetime giren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işin içine girdiler. Geldiğimiz günden beri 24 milyon Euro borç ödedik. Borçların yaklaşık yarısı sponsorluklar ve loca satışlarıyla kazandırıldı, geri kalan 12 milyon Euro ise yönetici katkılarıyla karşılandı diyebiliriz. Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken ve bazı oyuncuların serbest kalmasına sebep olabilecek tutar 17 milyon Euro. Bir kısmı toplandı ama bayrama kadar yönetimin bulması gereken 17 milyon Euro daha var. Karşılığı her gün de artıyor. Trabzonspor Kulübü, bunların tamamının planlamasını yaparak ilerlemek ve bunu camiasıyla paylaşmak durumunda” ifadelerini kullandı.

"Fazla harcamak yapmak başarıyı getirmiyor"

Başkan Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirerek, “Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42 milyon Euro'ydu. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27 milyon Euro civarındaydı. Takım bütçesini artırmak, harcamaları yapmak illa başarılı olacaksınız anlamına gelmiyor. O dönemde bulunmuştum, kendim de bu hatada pay sahibi olduğum için buna sahip çıktım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunda benim de payım var. Takımın net bütçesi 25.5 milyon Euro'ya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon Euro seviyelerinde, yüzde 10 artısı olabilir. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım ve bunu yapmak zorunda. Trabzonspor'un durum ve pozisyonu ne olursa olsun her zaman zirveye oynayan bir takım oluşturmak zorunda. Sahada mücadele veren, dimdik takım oluşturmak zorundayız. İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil” şeklinde konuştu.

"Altyapıda ciddi planlama içindeyiz"

Alt yapıdaki revizyon çalışmalarındaki güncel durumu paylaşan Ertuğrul Doğan, “Alt yapı konusu, ülkemizdeki ekonomi bu duruma geldikten sonra herkesin üzerinde durması gereken çok ciddi bir konu haline gelmiştir. Alt yapıda dönem dönem bazı oyuncular çıkıyor ama bu oyuncular belli bir planlamayla çıktığına ben inanmıyorum. Bizim dönemimizde de bu oldu. Double Pass ile 1 yıl önce anlaşma yaptık ve çok ciddi bir planlama içindeyiz. Önümüzdeki süreçte Trabzonspor'a çok ciddi yatırımlar getireceğine inanıyoruz. İzlenimlerimiz bu yönde. TFF de bizden sonra bu firmayla çok büyük bir çalışma içine girdi. Temmuz sonunda organizasyonun son halini getirip bize teslim edecekler. Yine pilot takım gibi işbirliği anlamında birçok takımla anlaşmalar yapıyoruz. Akçaabat Sebatspor'la bu toplantıdan sonra bir anlaşma yapacağız” cümlelerine yer verdi.

"Şampiyonluk belgeselinde son aşamadayız"

Bordo-mavili kulübün başkanı, geçen yıl yayınlanması beklenen ve tamamlanamayan şampiyonluk belgeselinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, “Trabzonspor'un şampiyonluk belgeselini, Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlamak istiyoruz. Bugüne kadar uzadı, geldiğimiz 3 aydan beri ciddi uğraş veriyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Tüm dünyanın gündemine gelecek, herkes tarafından konuşulacak bir şampiyonluk belgeseli yaptığımızdan emin olabilirsiniz. İnanılmaz emek ve çalışma yapıldı. Bunu karşılığını da göreceğimiz inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"Örnek bir forma tanıtımı yapacağız"

Yeni sezon formalarını 24 Haziran'da yapılacak lansmanla tanıtacaklarını duyuran Doğan, “Yeni sezon formalarımız için planlama yapıyoruz. 24 Haziran'da yayınlayacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış ve dünyada örneğine fazla rastlamadığımız bir organizasyonla forma tanıtımı hazırlandı” dedi.

"Tüzük kongresi gerçekleştireceğiz"

Kulüpteki diğer çalışmalar hakkında da konuşan Doğan, şunları söyledi:

“Yeni tüzüğümüz konusunda arkadaşlarımız komisyon dahilinde çalışmaya devam ediyor. Bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı olacak. Çünkü bakanlığın bizden istediği belli başlı konular var. Yine Trabzonspor'un kadın komisyonu kurulumunda son aşamaya geldik. Bu konuda örnek olmak istiyoruz ve bundan sonraki yönetimlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, Giresunspor'un da lige geri dönmesini temenni ediyorum."

Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür'ün geleceği

"Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir şey bana gelmedi" diyen Ertuğrul Doğan, "Maaşları ile ilgili serzenişlerinde haklı olduklarını söyledim ve maaşlarına yüzde 100 zam yaptık, bunu KAP'a da bildirdik. Maaşı yüksek oyuncularla yolumuza devam etmeyi düşünmediğimiz için bundan sonrası için bizim açımızdan sorun olmayacak. Maaş bütçesi açısından bozulan dengenin takıma nasıl yansıdığını bu sezon görmüş olduk ve biz bu konuda kendimize gereken dersi çıkardık, adımlarımızı da bu yönde atıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz"

Haziran aynın sonunda gerçekleşen TFF başkanlık seçimlerinde mevcut bakan Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceklerini belirten Doğan, "Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en şerefli görev. Trabzonspor'a zarar verebilecek hiçbir olayın içinde olmam. Mehmet Büyükekşi dışında bir aday görünmüyor. Beni ziyaretinde konuşmalarımızda bir aday olmasa bile Trabzonspor Kulübü'nün rahatsızlıklarını kendisine anlattım. Kendisi de anlayışla karşıladı ve çözüm önerilerini bize sundu. Biz de bu çözüm önerilerinden tatmin olduk. Başkanın Türk futboluna katkıları olacağına inanıyorum. Bir aday çıksaydı da bunu söyledim ama şu anda başka bir aday yok. Motivasyonu yüksek ve çalışıyor. Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayacak projeleri var" şeklinde konuştu.

Orsiç ve Petkovic konusu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda Orsiç ve Petkoviç ilgilendiklerini sözlerine ekleyerek, "İki oyuncunun da kulüpleri 4 milyon Euro gibi rakamlar talep ediyor. Bu bonservis rakamlarını vermeyeceğiz. Trezeguet ve Bakasetas'a şu an için gelen bir teklif yok. Transferde 1 oyuncu ile imzaladık. 2 oyuncuyla imza aşamasındayız. İsimleri basına yansımış değil" diye konuştu.