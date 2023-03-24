İhlas Haber Ajansı

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Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti.

Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.


Listesinde yer alan isimlerle birlikte TSYD'yi ziyaret eden Doğan, yarın yapılacak genel kurul öncesi tüm camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Doğan, kulübün sorunlarını bildiklerini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının potansiyeline güvendiğini belirterek, "Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum" dedi.


İletişimin de önemli olduğunu ve basınla sık sık bilgilendirme toplantılarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Basına da bu konuda önemli görevler düşüyor. Birlik, beraberlik içinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi herkes gördü" şeklinde konuştu.


Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Doğan'a ziyaretin anısına plaket takdim etti.

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