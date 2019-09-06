Ertuğrul Doğan: "Yönetim olarak ekonomik kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Trabzonspor'un finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübü ekonomik olarak sıkıntılı dönemden çıkartmak için uyguladıkları doğru politikaları yönetim kurulu olarak kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2019-2020 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında yürürlüğe giren TFF Kulüp Lisans Talimatı uyarınca 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 ve 2018 - 2019 yıllarındaki gelir ve gider ortalamasına bakılarak Trabzonspor'a, 88 milyon 586 bin 650 TL'lik bir harcama limiti getirildiğini belirten Doğan, “Söz konusu tablodan da anlaşılacağı üzere 2015 - 2018 yılları arasındaki yanlış yönetim politikaları yüzünden gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüz, maalesef bu dönemlerin faturasını hala ödemektedir. Kulübümüz, mevcut borcunun üzerine faiz ve kur farkı da dahil olacak şekilde 2015 - 2016 sezonunda 212 milyon gelir elde etmesine karşın 326 milyon TL, 2016 - 2017 sezonunda 238 milyon TL'lik gelir elde etmesine karşın 350 milyon TL, 2017 - 2018 sezonunda ise 338 milyon TL'lik gelir elde etmesine karşın 630 milyon TL borçlandırılmıştır. Bizim dönemimize baktığımızda yani 2018 yılı nisan ayı ile 2019'un mayıs sonu itibariyle 467 milyon TL gelir elde ederken, 357 milyon TL giderimiz olmuştur. Esas faaliyet olarak 110 milyon TL kar elde etmemize rağmen, 176 milyonluk TL'lik faiz ve kur farkı etkisiyle dönemi 66 milyon TL zararla kapattık. Fakat 2019-2020 sezonu ilk üç aylık dönemdeki faaliyetlerimize baktığımızda gerek karlılık, gerek gelir, gerekse de diğer finansallar açısından çok daha olumlu bir grafik çizdiğimizi görmekteyiz. Dönemin mali tabloları önümüzdeki günlerde açıklandığında bu hususu çok daha net bir şekilde ortaya koymuş olacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı Doğan, “2018 yılının nisan ayında göreve geldiğimizde 892 milyon TL borç vardı. Kulübümüzün bu ağır finansal yapısını düzeltmek için çok yoğun bir mesai harcadık. Bu mücadelemiz sırasında ciddi zorluklarla da karşılaştık. Bunlardan biri FIFA tarafından aldığımız transfer yasağıydı. Diğeri de gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüzün, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi nedeniyle UEFA tarafından Avrupa Kupaları'ndan men edilme riskiydi. Bu riski, ortaya koyduğumuz doğru politikalar sayesinde Avrupa Ligi'nden elde edeceğimiz gelirlerin yarısına el konulacak şekilde kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği'nin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre transfer harcama bütçesinin 88 milyon 586 bin TL ile sınırlandırıldığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübümüzün gelirlerinin yüzde 70'i borç ödemeye gidecek. Geri kalan yüzde 30'u ise ilave olarak transfer harcamalarında kullanabileceğiz. Aslında maalesef bu durum defaatle anlatmaya çalıştığımız gerçeğin yeniden kamuoyuna sunulmasından başka bir şey değil! Ama tüm bunlara rağmen yönetim kurulumuz, göreve geldiği günden bu yana camiamızın da özverisiyle kulübümüzü bu sıkıntılı dönemden çıkartmak için uyguladığı doğru politikalarla süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir, yönetmeye de devam edecektir. Aynı politikanın sürdürülmesi konusunda yönetim olarak kesin kararlıyız.”