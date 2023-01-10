İhlas Haber Ajansı

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Ertuğrul Doğan'dan, Abdullah Avcı'ya destek

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni hikayeler yazacaklarını belirterek, "Yola devam hocam" dedi.

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni hikayeler yazacaklarını belirterek, "Yola devam hocam" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a farklı mağlup olan Trabzonspor'da ayrılık sinyali veren Abdullah Avcı'ya, kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, tam destek verdi. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geldiğin günden bugüne en güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var. Yola devam hocam" ifadelerini kullandı.

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