Eski belde belediye başkanı kaza yaptı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Derecik belde belediye başkanı geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Derecik belde belediye başkanı Mustafa Akgün yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akgün, KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Akgün'ün diyabet hastası olduğu öğrenildi.