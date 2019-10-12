Trabzon'da bir şahıs eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen olayda, A.Y. (39) isimli şahıs eski eşi S.D.'nin (40) çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek eski eşine ateş etti. Ağır yaralanan kadının işyerindeki arkadaşları A.Y.'yi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Arbedenin çalıştığı olayda bir kafe çalışanı eline aldığı yangın söndürme tüpü ile A.Y.'nin başına vurdu. Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kafede çalışan bazı personeller ise kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olayda şahsın etkisiz hale getirildiği yangın tüpü de polis ekiplerince incelemeye alındı.