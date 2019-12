Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Mustafa ?apar: Merdiven alt? estetik ?ld?rebilir"

Dr. Mustafa ?apar, dudak dolgusu yapt?racak bayanlara uyar?larda bulunarak dolgun dudaklar yerine ?ekli bozulmu? ya da ?ok daha a??r komplikasyonlar ya?anabilecek bir dudakla kar?? kar??ya kal?nabilece?ini s?yledi.

Ge?ti?imiz g?nlerde Antalya'da bir bayan?n, dudaklar?na yapt?rd??? dolgu sonras? ya?ad??? olumsuzlu?u de?erlendiren Dr. Mustafa ?apar, ?Dudak dolgusu uzman hekimler taraf?ndan, onaylanm?? dolgu malzemesi ile yap?lmas? gereken bir i?lemdir. Bu i?lemi uygulayabilmek uzmanl???n yan? s?ra deneyim ve milimetrik g?r?? yetene?i gerektirir? dedi.

Her ?eyin sahtesi oldu?u gibi medikal estetik i?lemlerin de sahtesi yap?ld???n? belirten ?apar, ??lkemizde her ?eyin sahtesi oldu?u gibi ne yaz?k ki medikal estetik i?lemlerinin de korsan? olarak tabir etti?imiz ?merdiven alt? estetik'i?lemleri yap?l?yor. Kimileri i?lemlerin ?cretlerini bahane ederek kar etme pe?inde. Fakat s?z konusu olan ald???n?z taklit bir k?yafet ya da sahte bir cd de?il. S?z konusu sa?l???n?z. Bu ?ekilde i?lem yapt?rmay? se?ti?inizde dolgun dudaklar yerine ?ekli bozulmu? ya da ?ok daha a??r komplikasyonlar ya?ayabilece?iniz bir dudakla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. De?er mi? Tabi ki de?mez! Hi?bir ?ey sizin sa?l???n?zdan k?ymetli de?il. ??i uzman? yaparsa i? do?ru yap?lm?? olur. Merdiven alt? i?letmeler ya da doktor asistanlar? dolgu botox vb. i?lemleri yapamazlar. Biraz d???n?rseniz bizim uzman olabilmek i?in 6 y?l t?p fak?ltesi ve ard?ndan 5-6 y?l uzmanl?k e?itimi almam?z gerekti?ini hat?rlars?n?z. E?er bu i?i ? izledi?i videodan ya da izledi?i hekimden' ??rendi?ini iddia eden ki?ilerle kar??la??yorsan?z kendilerine en ba?ta i?lem s?ras?nda olu?abilecek bir olumsuzlukta ne yapacaklar?n? sorun. Siz sormadan ben cevab? vereyim ?imdiye kadar hi? sorun ??kmad? diyecektirler. Peki siz de sorun ??kt???nda ne olacak? Nas?l m?dahale edecekler ya da yapt?klar? i?lemi d?zeltebilecekler mi? Teknoloji ?a??nday?z, her ?eyi ara?t?rabilir ve hatta g?rsellerine bakabilirsiniz. Araman?z sonucunda bu i?lemlerle ma?dur olmu? yerli ve yabanc? bir ?ok ki?inin hik?yesini bulabilirsiniz. ??te bu ki?iler gibi pi?manl?klar ya?amamak i?in muhakkak do?ru ki?ilere ba?vurun. Dudak dolgusu uzman hekimler taraf?ndan, onaylanm?? dolgu malzemesi ile yap?lmas? gereken bir i?lemdir. Bu i?lemi uygulayabilmek uzmanl???n yan? s?ra deneyim ve milimetrik g?r?? yetene?i gerektirir. ??lem yap?l?rken kullan?lan ?e?itli y?ntemler ve farkl? markalar?n dolgu ?e?itleri bulunmaktad?r. Uzman?n?za i?lemden ?nce hangi markay? kulland???n? muhakkak sorun. ??lem yap?ld???nda ilk g?nler dudaklar?n?zda ?dem ve ?i?lik olabilir bu durum ge?icidir. Doktorunuz ilave i?lem yapmaya gerek duymasa bile 7-15 g?n i?inde sizi mutlaka kontrole ?a??r?r. Bu ?ekilde kural?na uygun yap?lan dolgunuzu g?n?l rahatl??? ile kullanabilirsiniz? dedi.