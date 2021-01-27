Farabi Hastanesi'nde 10 milyonluk PET-CT cihazı hizmete girdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan PET-CT cihazı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (Farabi Hastanesi) yeni alınan PET-CT cihazının hizmete alınması ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, cihazın hayırlı olması dileğinde bulunarak “PET cihazı hastanemize bölge insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanser hastalarının teşhisinde ve tedavisinde önemli bir cihaz. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal oldu. Gönül arzu ediyor ki bu cihazlar yerli malı olsun inşallah ileri de kendi cihazımızı yapacağız. Emeği geçen eski rektörümüz Süleyman beye teşekkür ediyorum daha önce onun zamanında işlemleri başlatılmıştı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek “Çok önemli bir süreç geçiriyoruz. Malumunuz tüm insanlık pandemi sürecinden geçiyor. Sağlık camiamız bu işin cephesinde. En büyük mücadele veren kahramanlarımızın başında geliyor. Bu vesile ile bu kahramanlarımıza Allah yardımcıları olsun diyorum. KTÜ Tıp Fakültemiz bölgemizin en eski sağlıktaki hizmet birimlerimizin başında geliyor. Bölgemizin sağlık hizmetlerinde bizim için çok çok özellikli bir yere sahip. Gönül arzu eder ki buna çok müracaat etmeyelim ama maalesef hayatında bir gerçeği” diye konuştu.