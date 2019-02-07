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Fas ile Arsin OSB arasında ticaret köprüsü kuruldu

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Saniye Bölgesi’nde düzenlenen toplantıyla Fas ile ticaret köprüsü kuruldu.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Saniye Bölgesi'nde düzenlenen toplantıyla Fas ile ticaret köprüsü kuruldu.


Trabzon'da ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve bölge iş adamlarının alternatif potansiyelli pazarlara yönlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen Fas Yapı İnşaat Malzemeleri Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri programı Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda yapılan açılış toplantısı ile başladı. Açılış toplantısına Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, Kazablanka Ticaret Odası ve İş adamları Kulübünü temsilen Heyet Başkanı Mr. Mohammed Aziz Berrada ve beraberindeki Faslı iş adamları ile Trabzonlu iş adamları katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, “Afrika pazarı ve özellikle Fas bizim için büyük önem taşımaktadır. Daha önce Afrika ülkelerine yaptığımız ziyaretlerde de büyük bir potansiyel olduğunu gördük. Ülkelerimiz arasında var olan tarihi ve kültürel ortaklıkları ticaret alanında da geliştirmek amacındayız. Bugün burada gerçekleşen iş görüşmelerinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.


Açılış toplantısının ardından Trabzonlu iş adamları ile Faslı ithalatçı firma yetkililerinin yüz yüze görüşme imkanı buldukları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

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