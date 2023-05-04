Fatih Erbakan: “Yedili masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gireceklerini belirterek “Karşı cephedeki bir araya gelen unsurlara baktığımız zaman bunların zihniyetine, geçmişine hedeflerine söylemlerine seçim bildirgelerine baktığımız zaman bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik. Bunların iktidar olmasına vesile olamazdık” dedi.

Trabzon'da partisi tarafından Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitinge katılarak partililere seslenen Erbakan, “Bizler Yeniden Refah Partisi olarak milletimiz için devletimiz için Türkiye'nin birliği beraberliği için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, Cumhur İttifakı güvencesinin çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemiz için milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu eylesin. Bütün seçim bölgesinde istisnasız bir şekilde kendi adaylarımızla kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz, ancak Cumhur ittifakının çatısı altındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz” diye konuştu.

Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime gireceklerini hatırlatarak “Çünkü karşı cephedeki bir araya gelen unsurlara baktığımız zaman bunların zihniyetine, geçmişine hedeflerine söylemlerine seçim bildirgelerine baktığımız zaman bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik. Bunların iktidar olmasına vesile olamazdık. İşte söylemleri ortada. Diyor ki, ‘Ayasofya'yı yeniden müze yapmak lazım. Okul öncesi çocukların Kur'an öğrenmesi doğru bir şey değil, bu bir Taliban zihniyetidir, çocuklara Kur'an öğretmeyelim' diyor. Bir tane milletvekili adayı çıkmış ‘Sabah ezanları camilerden hoparlörlerden çok yüksek sesle okunuyor, insanlar rahatsız oluyor. Bu ezanlar caminin içinde okunsa hoparlörden minareden okunmasın' diyor. ‘LGBT Türk aile yapına zarar vermez' diyor. Soruyorlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayına ‘Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsun' diye, ‘gayet normal herkesin kendi özel hayatı, kendi tercihi ama toplum henüz bunu hazır değil' diyor. Ya bir de Trabzonlu olacaksın. Trabzonlular bunu duysa seni Trabzon'a sokmazlar” şeklinde konuştu.

Konuşmasında “Sadece ahlak ve maneviyatla ilgili değil, Türkiye'nin birliği beraberliği ve bütünlüğü ile ilgili de sıkıntı var” diyen Erbakan “Bakın yedili masa olarak HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik diyorlar. Ne var o tutum belgesinin içerisinde daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetime geçmemiz lazım. Ne demek bu. Düpedüz özerklik demek. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. O nedenle kıymetli Trabzonlulara diyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de yeniden refah Partisi milli görüşe desteğinizi bekliyoruz. Bir oy Erdoğan'a bir oy Erbakan'a” ifadelerini kullandı.