Fatih Sanayi Sitesi Derneği'nde Olağan Genel Kurul yapıldı

150 üyenin katılımıyla yapılan Genel Kurul sonrası Başkan Tahsin Terzi ve yönetimi güven tazeledi.

Genel Kurul'a Fatih Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Tahsin Terzi, Trabzon Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve dernek üyeleri katıldı. Yapılan genel kurul toplantısında konuşan Başkan Tahsin Terzi "1988 yılında kurulan Fatih Sanayi Sitemizin 2016 yılına kadar geçen 28 yıllık bir sürede herhangi bir dernek veya yönetimi bulunmuyordu. 2016 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın da yönlendirmesiyle birlikte Fatih Sanayi Sitesi Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirip esnafımızı üye yaparak dernek çatısı altında topladık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile sürekli dirsek temasında bulunarak sitemizin daha güvenli ve müşterilerimize yüksek kalitede bir hizmet verebilmesi için güvenlik ofisi kuruldu. Bunların yanı sıra site içerisinde kötü bir görünüme sahip olan hurdalık temizlenerek üyelerimiz için otopark alanı olarak tahsis edilmiştir" dedi.

Önümüzdeki yıl için yeni projeleri olduğunu ifade eden Terzi "Fatih Sanayi Sitesi'ni daha ileri taşımak ve Trabzonumuzun gurur duyacağı bir sanayi sitesine dönüştürmek için var gücümüz ile çalışacağız" diye konuştu.

Terzi, şehrin sürekli büyüdüğünü ve Trabzon'daki mevcut sanayi sitelerinin yetersiz kaldığını vurgu yaparak “Artık göç veren bir şehir değil göç alan bir şehir konumuna gelmiştir Trabzon. Tüm bu gerçeklerin yanında bir de sanayilerimizin fiziki ve modernizasyon açısından günümüzün ihtiyaçlarını da karşılayamadığı gerçeği ortadadır. Şehrimizin daha modern ve daha geniş alanlara sahip sanayi alanları oluşturulması gerekmektedir. Hızlı bir şekilde artan nüfusumuzun hem istihdamı sağlamak hem de ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek adına büyük bir sanayi sitesi kurulmalıdır. Bu bağlamda şehrimiz adına yapılacak her bir projeye katkı sağlamak adına katılım sağlarız" şeklinde konuştu.

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ise yaptığı konuşmada Trabzon için yeni bir sanayi sitesinin elzem olduğunu ifade ederek “1,5 yıldır üzerinde durduğumuz bir projemiz vardı. Bununla alakalı bazı çalışmalar yaparak bir animasyon gösterisi ile birlikte bir proje hazırladık ve tüm sanayici arkadaşlarımız ile birlikte Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi adı altında birleştik. Yapmış olduğumuz projemizde her şey mevcuttur. Bizim amacımız burada herhangi bir rant sağlamak değil şehrimize ve geleceğimiz gençlerimize daha güzel ve modern bir sanayi sitesi bırakmaktır" ifadelerini kullandı.