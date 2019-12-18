Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (74) hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak Haçkalıbaba Devlet Hastahanesinde tedavi altında bulunan Neslihan Karkaç da (23) hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 çıkarken yaralı sayısı ise 18 olduğu öğrenildi. Yaralıların bir kısmı tedavinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.