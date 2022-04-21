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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'da

Süper Lig’de yarın akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe bugün hava yolu Trabzon’a geldi.

Süper Lig'de yarın akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe bugün hava yolu Trabzon'a geldi.


Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için özel uçakla Trabzon'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a havalimanı çıkışında çiçek verilirken, sarı-lacivertli futbolcular da taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'ndan kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket ederken polisin geniş güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi.

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