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Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.


1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.


Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

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