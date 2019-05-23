Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Akın: "Trabzon fındık üretiminde yüzde 9, ticaretinde ise yüzde 40 pay sahibi"

Trabzon'un Türkiye'de fındık üretiminde yüzde 9, ticaretinde ise yüzde 40 pay sahibi olduğu belirtildi.

Ferrero Fındık Trabzon'da basınla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılan Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, Trabzon'un fındık üretiminde Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirterek daha üst noktalara geleceğine inandığını belirtti.

Akın, “Fındık sektörüne baktığımız zaman üretimin yüzde 8-9 Trabzon'da olurken, ticareti yüzde 40 civarında. Dolayısıyla arasında ciddi bir fark var. Son yıllara verime baktığımız zaman çok ilerlemiyor bunu artırmak mümkün. Biz bununla ilgili bir çok program yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi Ferrero değerli tarım projemiz. Tıpkı ticaret gibi fındık üretiminde de Trabzon'un çok daha üst noktalarına geleceğine inanıyoruz. Tarımdan bahsetmişken 120 kişilik ekibimiz var. Bu 120 kişilik ekibimizin 15'i Trabzon'da. Burada model bahçelerimizle neler yapılabileceğinin nerelere kadar gidebileceğimizi gösteriyoruz. İyi tarım uygulamalarını sektöre anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok iyi de geri bildirimler alıyoruz. Bunların dışında sosyal projelere çok önem veriyoruz. Fındık sektörü için en önemli gelişim alanlarından bir tanesi sektöre gençlerin katılımının devam etmesi. Biz de bu projede gençlere kariyerlerinde tarımın iyi bir alternatif olduğunu hatta fındık tarımının çok iyi bir alternatif olduğunu göstermekti. Dolayısıyla bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bunun dışında bayan çiftçilere yönelik ciddi projelerimiz ciddi eğitim programlarımız var bunları da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kendileri için değer zincirini mükemmelleştirmek yolunda her adım çok önemli olduğunu kaydeden Akın, “Bizim için değer zincirini mükemmelleştirmek yolunda her adım çok önemli. Bu iyi tarım uygulamalarıyla başlar iyi üretimle devam eder. Etik çevre bilinci yüksek bir iş modeliyle bu desteklenir. Bu da sektör için çok çok önemli. Dolayısıyla Ferrore olarak gıda sektörünün ve son tüketicinin bu konudaki taleplerinin bütün değer zincirine yansıması için de öncü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İftar proğramında Ferrero Doğu Karadeniz Fabrikalar Müdürü Devrim Yangın, Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları Trabzon Bölge Müdürü Ozan Dinç Demiral ile basın mensupları hazır bulundu.