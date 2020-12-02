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FETÖ'nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bir eve yapılan baskında FETÖ/PDY’nin sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bir eve yapılan baskında FETÖ/PDY'nin sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Byloock kullanıcısı R.K.'yi Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesindeki bir eve düzenlediği baskında ele geçirdi. Şahsın FETÖ/PDY'nin sözde Vakfıkebir ilçe imamı olduğu belirtilirken, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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