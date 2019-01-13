Filistinli genç kızın Erdoğan hayranlığı

Filistin'de Görsel Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra Türkiye'ye gelerek Trabzon'da Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan 27 yaşındaki Kholoud Mohammed Aldasooqi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Trabzon'a geleceğini duyunca 6 saatte resmini çizdi. Çizdiği resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermeyi başaramayan Filistinli Kholoud, en büyük hayalinin Erdoğan ile bir araya gelip çizdiği resmi teslim etmek olduğunu söylüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Filistinli Kholoud tam bir Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Memleketi Filistin'in Gazze şehrinde İsrail saldırıları altında büyüyen ve 4 yaşında resim yeteneği keşfedilen Aldasooqi, Gazze gibi bir yerde genç yaşta ismini duyurmayı başarmış bir ressam. Aldasooqi, kendisine Dubai, Paris, İtalya gibi moda ülkelerinden çizim teklifleri gelmesine rağmen Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığından Türkiye'de Sosyoloji üzerine yüksek lisans yapıp ülkesine dönüp sonra orada bulunan gençlere umut olmak istiyor. Filistinli Kholoud, Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç bir Arap liderin göstermediği cesareti gösterip, kendilerinin sessiz çığlıklarının vücut bulmuş hali olduğunu söylüyor. Filistinli genç kız "Filistin'de yaşıyordum. 4 yaşında benim resim çizme yeteneğim keşfedildi. Görsel Sanatlar üzerine bölüm bitirdim. Trabzon'da sosyoloji üzerine yüksek lisans yapmaya geldim. ‘Çocuklar ve sanat' üzerine yüksek lisansımı sürdürüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. O Filistinliler'e onların davalarına çok yardım ediyor” dedi.

Ailesinden 2008 yılında İsrail'in saldırılarından sonra anneannesini kaybettiğini belirten Filistinli genç kız “2014 yılındaki saldırılarında da amcamı ve çocuklarını kaybettim. Toplamda ailemden 7 kişiyi ve arkadaşlarımı kaybettim. İsrail'in bize uyguladığı zulümlerden ötürü çok rahat yaşayamıyoruz. Yüksek lisansımı tamamlayıp ülkeme döndükten sonra ailemle birlikte olup Gazze'de uygulanan İsrail zulmüne birlikte direnmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi çok arzu ettiğini kaydeden Aldasooqi “Onunla fotoğraf çektirmek istiyorum. Çizdiğim resmi vermeyi önceki gün başaramadım ama çizdiğim resmi mutlaka kendisine ulaştıracağım. Resmi çizmek yaklaşık 6 saatimi aldım. Erdoğan'ı çizdim. Boynuna bize özgü Filistin atkısı çizdim. Resimde Mescid-i Aksa'yı çizdim. Aksa Camii bizim için çok önemli. Resimde çizdiğim güvercinler Filistin'in özgürlüğünü sembolize ediyor. Filisitin'in özgürlüğünü ve Erdoğan'ın davamıza desteklerini anlatmak istedim” diye konuştu.