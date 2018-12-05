Filmlerle kışa merhaba

Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri, AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 20 ille birlikte Trabzon'da da başlıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Trabzon Sinema Derneği (SİNEZON) ve KTÜ AB Kulübü'nün desteği ile düzenlenen Avrupa Birliği 8. İnsan Hakları Film Günleri, Trabzon'da 7 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Suluhan Pasajı'nda yer alan Ruhi Türkyılmaz Sanatevi'nde başlıyor. Kısa ve uzun metraj filmlerden oluşan seçkide yer alan sinema filmleri, ulusal ve uluslararası film festivallerinde öne çıkan ödüllü yönetmenler tarafından çekilmesiyle de dikkat çekiyor. Öte yandan filmleri izlemeye gelen sinemaseverlere küçük birer armağan da verilecek. Avrupa ve Türkiye yapımı filmlerden oluşan etkinlik kapsamında "Sıradan Zamanlar", "Tereddüt", "Afgan Kömürü", "Deneme Maçı", "Müzikli bir Hikaye", "Fındıktan Sonra" filmleri gösterilecek.