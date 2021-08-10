Fındık bahçesine kenevir ektiler

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fındık bahçesine kenevir bitkisi eken şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Subaşı mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere kendilerine ait fındık bahçelerine izinsiz kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığına ekipler tarafından fındık bahçesinde yapılan aramada C.Ş. (53) isimli şahsa ait fındık bahçesinde 44 kök kenevir bitkisi, S.Ş. (48) isimli şahsa ait fındık bahçesinde 7 kök kenevir bitkisi, G.Y. (47) isimli şahsa ait fındık bahçesinde 8 kök kenevir bitkisi, S.B. (42) isimli şahsa ait evde 2 gram bonzai madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.