İhlas Haber Ajansı

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Fındık fareleri 53 saatlik kamera incelemesi sonrasında yakayı ele verdi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 5 gün önce 600 kilogram fındığı çalan 3 kişi, 53 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 5 gün önce 600 kilogram fındığı çalan 3 kişi, 53 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalandı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçenin Çarşı mahallesinde meydana gelen fındık hırsızlığı olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada ilçede farklı kameralara ait 53 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemesi sonucunda M.D., E.M. ve S.C. isimli şüpheli şahısların çaldıkları 600 kg'lık fındıkları önce ormanlık bir alanda sakladıkları sonrasında bir fındık tüccarına sattıkları tespit edildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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