Fındıkçı: "Sahamızdan 6 puan almalıyız"

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor sahasında üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. İki kritik maçtan 6 puan almayı hedefleyen bordo-mavililerde, taraftarlarda ligin zirvesini etkileyecek müsabakaları beklemeye başladı. ilk olarak Göztepe'yi ardından ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Karadeniz ekibi taraftarlarda kenetlendi. Trabzonlu Gençler tribün lideri Mehmet Fındıkçı, iyi günde, kötü günde her zaman takımlarının yanlarında olduğunu belirterek, "Takımımız her maçı tek tek düşünüyor ama biz taraftarlar sahamızda üst üste oynayacağımız Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarına kilitlendik. İki maçtan elde edilecek 6 puanın bizi nerelere getireceğini çok iyi biliyoruz. O yüzden tüm stadyumu dolduran taraftarların bu maçı da biz aldık diyebileceğimiz iki maç oynayacağız. O sene bu sene diyorsak takımımızı son düdüğü kadar destekleyeceğiz.Takıma sahip çıkma zamanı. Birlikten güç doğar" ifadelerini kullandı.