Fındıklığı temizlerken dereye düştü, hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yaparken dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Arsin ilçesinin Yolüstü Mahallesi Karaırmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde temizlik yapan Fatma E. (52) bir anda dengesini kaybederek dereye yuvarlandı. Fatma Er'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Fatma Er'in cansız bedenine dere kenarında ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından Fatma Er'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.