Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta tahmini rekolte belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, rekolte geçen yıla göre yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak tahmin edildi.

728 bin 250 hektar alanda yılda 650 bin tonun üzerinde fındık üretiminin yapıldığı Türkiye'de Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, 2019 yılı fındıkta tahmini rekolte 776 bin 46 ton olurken, 2020 yılı rekoltesi ise yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak belirlendi.

Türkiye genelinde 16 ilde fındık üretimi yapılırken, Ordu en fazla üretim ile ilk sırayı alıyor. Ordu ilinde bu yılki fındık rekolte rakamı 197 bin 230 ton olarak tahmin edilirken, Samsun 123 bin 555 ton ile ikinci sırayı, Sakarya ise 91 bin 397 ton ile üçüncü sırayı alıyor.

Ordu, Samsun Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Sinop, Gümüşhane, Tokat, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Kastamonu, Bartın ve Bolu olmak üzere 16 ilde yetişen fındık ihracatında Türkiye, yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.

En az Gümüşhane, en fazla Ordu

Bu yılki tahmini rekolte sıralamasında en az üretimle Gümüşhane yer alırken 197 bin 230 ton tahmini rekolte ile Ordu ilk sırayı alıyor.

Fındıkta 2020 yılı tahmini rekolte rakamları, Ordu 197 bin 230, Samsun 123 bin 555, Giresun 84 bin 167, Trabzon 40 bin 315, Artvin 3 bin 744, Rize bin 403, Sinop 2 bin 300, Gümüşhane bin 231,Tokat 3 bin 925, Sakarya 91 bin 397, Düzce 57 bin 330, Zonguldak 22 bin 566, Kocaeli 14 bin 113, Kastamonu 9 bin 768, Bartın 5 bin 868, Bolu bin 245 ton olmak üzere toplam 660 bin 157 ton olarak belirlendi.

Trabzon yaklaşık 15 bin ton geriye düştü

Trabzon'da 65 bin 535 hektar alanda yapılan üretimde 2019 yılı tahmini rekolte rakamı 53 bin 942 olurken 2020 yılı tahmini rekolte rakamı ise 40 bin 315 olarak belirlendi.

Öte yandan Türkiye genelinde 728 bin 250 hektar alanda fındık üretimi yapılırken, Ordu ili 227 bin 121 hektar, Giresun 117 bin 279 ,hektar, Samsun 116 bin 519 hektar alanda ilk üç sırayı paylaşıyor