İhlas Haber Ajansı

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Firari FETÖ üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin bulunduğu evi tespit eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Saklandığı evde yakalanan S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şahsın cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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