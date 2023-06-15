Forum Trabzon yöneticileri basın toplantısı düzenledi

Geçen yıl gerçekleşen yatırımcı değişikliği sonrası hem mevcut binada fiziksel yenileme ve renovasyon çalışmaları yapılırken, AVM'nin kullanılmamış olan ilave inşaat hakkı değerlendiriliyor.

Haziran 2008 yılında kapıları açan Forum Trabzon Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Mart 2022 tarihinde Artaş Grubu şirketlerinden olan Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin yatırımı haline geldi. Forum Trabzon'u, daha da güçlendirmek ve bölgeye yakışır bir yaşam merkezi haline getirmek için çalışmalarına başlayan firma ilk olarak alışveriş merkezinde binanın dış görünümü, otopark düzeni ve fiziki eksikliklerinin düzeltilmesi ile başladı. Ziyaretçilerinin talep ettiği ulusal ve uluslararası markaların da yer alacağı büyümesi projesi ile görüşmelerin sürdüğü Forum Trabzon'da yapılan çalışmalarla ilgili beraberindeki Forum Trabzon AVM Genel Müdürü Caner Sabaner ve Pazarlama Müdürü Elif Erbölükbaş ile basın toplantısı düzenleyen Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Muhsin Erkoç, “Trabzon'un adını kendi adında taşıyan AVM'miz, şehirden bağımsız düşünülemeyeceği gibi Trabzon ile bütünleşmiş şekilde hem turizm potansiyeline katkı verip hem de yerel istihdamın artmasına destek olmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda başta Trabzon'da kıymetli hemşerilerimize olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm ziyaretçilerimize en iyi yaşam merkezi deneyimini sunmak için var gücümüzle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.