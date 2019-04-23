İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Forum Trabzon'da 23 Nisan coşkusu

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Etkinliğe aralarında palyaço, folklor gibi farklı kıyafetlerle katılan çocuklar önce Forum içerisinde kortej yürüyüşü yaparken ardından da sahne gösterileri gerçekleştirdi. Etkinliğe 6 okul katılırken öğrenciler dans gösterilerinin yanı sıra koro eşliğinde şarkılar söyledi.


Etkinlik kapsamında bu yıl 4 düzenlenen satranç turnuvası da gerçekleştirildi. Üç kategoride yapılan satranç turnuvasına 8-10-14 yaş altı çocuklar katılırken turnuvada ilk 5'e girenlere çeşitli hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.