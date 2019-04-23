Forum Trabzon'da 23 Nisan coşkusu

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe aralarında palyaço, folklor gibi farklı kıyafetlerle katılan çocuklar önce Forum içerisinde kortej yürüyüşü yaparken ardından da sahne gösterileri gerçekleştirdi. Etkinliğe 6 okul katılırken öğrenciler dans gösterilerinin yanı sıra koro eşliğinde şarkılar söyledi.

Etkinlik kapsamında bu yıl 4 düzenlenen satranç turnuvası da gerçekleştirildi. Üç kategoride yapılan satranç turnuvasına 8-10-14 yaş altı çocuklar katılırken turnuvada ilk 5'e girenlere çeşitli hediyeler verildi.