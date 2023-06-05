Forum Trabzon'da yıl sonu korusu sergilendi

Ortahisar Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, Forum Trabzon'da yıl sonu korosunu sergiledi.

Trabzon'un alışveriş ve yaşam merkezi Forum Trabzon Alışveriş Merkezi, öğrencilerin yıl sonu korosuna ev sahipliği yaptı. Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortahisar Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından sergilenen koro, izleyenlerden beğeni topladı. Koroda minik öğrencileri aileleri de yalnız bırakmazken, ilgi gören koroda öğrencilerin solo gösterileri büyük alkış aldı.