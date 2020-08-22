Fotoğraf çekmek için yol kenarında duran doktorun aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'ün Karester Yaylası yolunda park halindeki bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki özel bir hastanede görev yapan doktor İlhan Karabıçak yönetimindeki 28 DR 580 plakalı özel araç Uzungöl'den Karester Yaylası istikametinde seyahat ederken yolun belirli bir bölümünde fotoğraf çekmek üzere durdu. Resim çekmek isteyen Karabıçak ve ailesi araçtan inerken, 80 yaşındaki kayınvalidesi Emine Şahin ise araçta kaldı. Araç bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle birden hareket ederek yaklaşık 1000 metrelik uçuruma uçtu. Araç içinde bulunan Emine Şahin kazada hayatını kaybederken, Şahin'in cansız bedeni saatler süren çalışmaların ardından araç içerisinden alınarak yola çıkartıldı.

Şahin'in cesedi Çaykara Cumhuriyet Savcılığının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürerken, aracın el freninin çekilmediği için uçuruma yuvarlandığı iddia edildi.