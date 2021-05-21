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Freni boşalan kamyonet yol kenarına çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde freni boşalan bir kamyonet yol kenarına çarparak durabildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde freni boşalan bir kamyonet yol kenarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında ilçenin Mısırlı mahallesinden ilçe merkezine gelen Ali Sivri'nin kullandığı kamyonet freninin boşalması sonucu yol kenarına çarparak durabildi. Kazada aracın arka kasasında olan sürücü Ali Sivri'nin eşi Reyhan Sivri (50) hayatını kaybederken, Ali Sivri yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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