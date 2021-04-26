Furkan Bayraktar: “Yazarlıkta tamamen duygular ve düşünceler konu alınıyor”

Yeni kitabım ‘Karanlığımın Aydınlığı' da şubat ayının ilk haftaları tüm kitap mağazalarında satışa sunuldu” dedi.

Furkan Bayraktar kendisi ve yazarlığı hakkında şu bilgileri veriyor. “Gerçek hayattaki olaylardan günümüzdeki gençlerin yaşantıları aile bağlarından yola çıkarak yazmaya başladım, içerisine tabii ki hayallerimi de katarak yazdığım kitaplardan hem ders verici, heyecanlandırıcı ve sürükleyici olacak şekilde bir araya getiriyorum. ‘Bir Yabancı Gibi' kitabımı yazarken tamamen hayal dünyamı ele aldım. ‘Düşüyorum Tut Elimden' ve yeni çıkan ‘Karanlığımın Aydınlığı' kitabımda ise tamamen gerçek hayattan örnek alarak yazdım.”

3. Kitabı “Karanlığımın Aydınlığı” sevenleri ile buluştu

Bayraktar ayrıca yeni kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yazarlıkta aslında tamamen duygular ve düşünceler konu alınıyor. Yorumlamak çok önemli ve tabi ki hayal dünyası olmadan olmaz. Kafamızdaki düşüncelerimizi çevremizdeki olaylara uyarlayarak bunları kaleme alabiliyorsak ne mutlu! Her işin bir zorluğu vardır yazarlık da öyle ancak önemli olan zorlukları başarabilmek. İlk kitabımı yazarken daha amatördüm. Yolun en başındaydım. İkinci ve üçüncülerde ise kendimi geliştirdim. Bu noktalara kadar gelebildim. Sabahı akşamı belli olmayan insanlardır yazarlar, sabah kalktığımızda bazen ise kahvaltı yapmadan bilgisayarın başına geçip kitaplarımızı yazmaya başlıyoruz. Yeri geliyor uykusuz kalıyoruz yeri geliyor gözlerimizi zor açtığımız dakikalar oluyor. Ama söylemiş olduğum gibi önemli olan zorlukları başarabilmek.”

Furkan Bayraktar kimdir

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde Türk edebiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar şu aralar üçüncü kitabının heyecanını yaşıyor.