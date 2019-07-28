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Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu Trabzon'da

Hekimoğlu Trabzon FK, Galatasaray’ın genç solbeki Batuhan Tekin’i renklerine bağladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Galatasaray'ın genç solbeki Batuhan Tekin'i renklerine bağladı.


Hekimoğlu Trabzon FK Genel Menajeri Serkan Ünver'in katıldığı imza töreninde sözleşme imzalayan 20 yaşındaki genç futbolcu Batuhan Tekin, Hekimoğlu Trabzon FK'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Tekin, “Ben idealleri olan genç bir futbolcuyum. Hekimoğlu Trabzon FK benim hedeflerime ulaşmam noktasında oynayabilecek olduğun Türkiye'deki nadir kulüplerden biri. Samimi insanların bulunduğu bu aile içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah çok güzel bir sezon geçirip, ağabeylerimle birlikte lige damgamızı vuracağız” dedi.


Genel Menajer Serkan Ünver ise, yaptığı açıklamada, “Batuhan gelecek vaat eden çok yetenekli bir kardeşimiz. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağından şüphemiz yok. Kendisine başarılar diliyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Galatasaray yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


İmza töreni sonrası genç futbolcu takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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