İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaston Campi Trabzon'a geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi’yi Trabzon’a getiriyor.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin'in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi'yi Trabzon'a getiriyor.


Trabzonspor, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferiyle ilgili olarak Estudiantes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Sağlık kontrolünden geçmesi hem de transfer detaylarını netleştirmesi için oyuncunun Türkiye gitmesine izin verildi."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.