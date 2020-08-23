Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi sona erdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, 'Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz' projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine kültür gezisi tamamlandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği “Güneydoğu'nun Kadim Şehirlerini Tanıyoruz, Tarihini Öğreniyoruz” Projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'e kültür gezisi düzenlendi. Güneydoğu kültür gezisine Trabzon'dan 23 gazeteci katıldı. Pandemi kurallarının eksiksiz uygulandığı gezi boyunca gazeteciler tarihi yerinde yaşama fırsatı buldu. Gazeteciler proje kapsamında Tunceli'de Munzur Çayı'nı, Diyarbakır'da Sur İçi'ni, Hasan Paşa Hanı'nı ve On Gözlü Köprü'yü, Mardin'de Kasımiye Medresesi'ni, Mezopotamya Ovası'nı, Deyrulzafaran Manastırı'nı, Dara Antik Kenti'ni, Şanlıurfa'da Göbeklitepi'yi ve Balıklı Göl'ü, Gaziantep'te Mutfak Sanatları Merkezi'ni Halfeti'yi ve Zeugma Müzesi'ni ve illerdeki tarihi bir çok değeri yerinde gördü.

“Proje kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine ziyaret gerçekleştirdik”

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, projenin İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğünü söyleyerek, “Proje kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine ziyaret gerçekleştirdik. Ülkemizin her bölgesi ayrı bir tarih ve kültürel mirasa sahip. Bizlerde bu mirası tanımak için böyle bir projeyle yola çıktık ve ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bizlere destek olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanda bu bölgede görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızı gerçekleştireceğimiz proje ile Karadeniz'de ağırlayacağız ve bölgemizin de onlara tanıtılmasını sağlayacağız” dedi.

Ziyaretler kapsamında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cemiyet Başkanı Arif Kurt, Şanlıurfa Cemiyet Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Mardin Cemiyet Başkan Yardımcısı Adnan Avuka ile de bir araya gelindi.