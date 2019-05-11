Geleceğin diyetisyen adayları beyaz önlüklerini törenle giydi

Beyaz önlük giyme törenine Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Karaçam, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çapar, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Eroğlu, bölüm öğretim üyeleri, idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi, önlük giymenin Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş bir gelenek olduğunu, beyaz önlüğün başarıyı temsil ettiğini ve leke kaldırmayacağını ifade etti. Tüfekçi, ‘'Öğrenciler bu önlüğün önemini bilmeleri ve hakkını vermeleri gerekir. Beyaz önlüğün meslek yolculuğuna çıkmalarının ilk simgesidir. Bu kutlu yolculukta üniversitemiz ve hocalarımız daima sizlerle beraber yürüyecektir. Her birinizin başarılı olacağı konusunda inancımız tamdır. Bizlere düşen sizleri iyi diyetisyenler ve insanlar olarak yetiştirmektir. Beyaz önlük giymek geleceğin diyetisyenleri olan sizlerin sağlık sektöründe profesyonelliğe ve hümanistik değerlere dair verdikleri sözün başlangıcının sembolüdür. Mesleğe başlangıcın ilk adımında hepinizi tebrik ediyorum'' dedi.

“Diyetisyen sadece zayflatmaz”

Doç. Dr. Fadime Eroğlu da diyetisyenlik deyince ilk akla gelenin “zayıflatıcı” olduğunu ancak diyetisyenliğin sadece zayıflatan kişi olmadığını insan ve beslenmenin olduğu her yerde gerekli olan bir meslek grubu olduğunu belirtti. Diyetisyenlerin gerek kamuda, gerekse özel sektörde iş alanı geniş olan bir meslek grubu olduğunu vurgulayan Eroğlu ‘'Diyetisyenler hastanelerde poliklinik ve yatan hastaların beslenmesini planlamanın yanı sıra kurum mutfaklarında menülerin planlanmasında, işleyişinde, hastaların gereksinimine uygun olarak dağıtılmasında ve mutfak yönetiminde yer alabilmektedir. Bu bölüme girerken ‘şu yiyecek kaç kalori?' diyerek girip bu sorunun doğrusu olan ‘şu besinin enerji içeriği nedir?' sorusunu sormayı öğrenerek mezun olacaksınız' Ders geçilir, ünversite okunur, ancak mesleki bilgi ve etiğe sahip olmak özveri ister ve bunun için çok çalışmanız gerekir. Bu nedenle üzerine giydiğiniz beyaz önlüklerinizin, giydiğiniz günde olduğu gibi beyaz kalması dileği ile geleceğin diyetisyenlerini bu özel günlerinde kutluyorum, tüm öğrencilerimi bu anlamlı günde tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi. Beyaz önlüklerini giyen geleceğin diyetisyen adayları mesleki etik kurallarına uyacaklarına dair verdikleri sözler ile tören sonlandırıldı.