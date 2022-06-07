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Gelin gibi süsledikleri inekleri ile yaylaların yolunu tuttular

Trabzon’da her yıl geleneksel hale gelen yayla göçü bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

Trabzon'da her yıl geleneksel hale gelen yayla göçü bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte başladı.


Şalpazarı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da yaylaya çıkmak için ineklerini gelin gibi süsleyerek yola koyuldu. Kadırga başta olmak üzere, Erikbeli, Alaca, Başoba, Çeşmeler, Eskal, Kızılüzüm, Zere, Sazalan ve Sisdağı Yaylaları'nın yolunu tutan vatandaşlar, yayla göçlerini Haziran ayının üçüncü haftasına kadar sürdürecek. Yaylacılar 4-5 ay yaylada kaldıktan sonra tekrar yaylalardan hayvanları ile bazen yaya bazen de kamyonetlerle geriye dönüşe geçecek.

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