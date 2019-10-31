Genç, Ankara'da temaslarını sürdürüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'da icra edilen AK Parti Eski İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Bu toplantının yanı sıra Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ı da ziyaret eden Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen projelerle ilgili Bakan Turan'ı bilgilendirdi. Tünel Akvaryum, Boztepe Seyir Terası, Tarihi İpekyolu Projesi ve Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı projelerinin gelinen süreciyle ilgili Bakan Turhan'a son bilgileri aktaran Başkan Genç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle proje ve hizmetlerin daha hızlı bir şekilde yürütüldüğü yeni bir döneme girdik. Kararların hızlı alındığı ve zaman kaybettirmeden icraya geçildiği bu faaliyet döneminde yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda Tünel Akvaryum, Boztepe Seyir Terası, Tarihi İpekyolu Projesi, Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı ile Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yürütülen Kanuni Bulvarı, Pelitli-Yalıncak, Yalıncak-Çağlayan, Zafanoz-Sayvan grup yollarını tamamlayıp ulaşım ağıyla ilgili sorunları ortadan kaldıracağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından programa alınan projelerin yürütülmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluk alanlarına giren konularda bakanlık desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Sayın Bakanımızın da desteğiyle bürokratik işlemlerin hızlı bir şekilde aşılmasında ve diğer yandan da finansman konusunda elimizdeki bütün imkânları zorlayacağız. Şehrimizden dört bakanın olması bizim için oldukça büyük avantaj... Tabi ki, bakanlarımız sadece bölgemizin değil, bütün Türkiye'nin bakanı, bu anlamda ülkemizin dört bir tarafında büyük projelere ve hizmetlere imza atıyorlar. Ama bunun yanında kendi memleketleri olması hasebiyle bölgemizi de iyi tanıyorlar. Şehrimizde ne eksik, ne fazla, hangi projelere ihtiyaç var, halkın beklentileri neler, acil çözülmesi gereken problemler hangileri; bu gibi konuları da çok iyi biliyorlar. Biz de Sayın Bakanımız Cahit Turan nezdinde bütün bakanlarımıza bu konuları aksettiriyoruz. Sağ olsunlar, bütün bakanlarımız; bölgemizin, Trabzon'umuzun, Ortahisar'ımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar ve çözülmesi için de yoğun gayret sarf ediyorlar. Ben bir kez daha bu hassasiyetlerinden ötürü sayın bakanımızın nezdinde bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Vatandaşlara taahhüt edilen projelerin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Başkan Genç, "İnşallah, Ortahisar'ımız yeni dönemde de bir önceki dönemde olduğu gibi halkımızın destekleriyle ve bizim de gayretli çalışmalarımızla adından söz ettirecek... Güzel projelere imza atacak. Trabzonlu bakanlarımız, bürokratlarımız ve milletvekillerimizle koordineli bir şekilde, vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz bütün sözleri yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu anlamda her bir sözümüzün arkasındayız, hiçbir sözümüz havada kalmayacak" diye konuştu.