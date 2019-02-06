Genç, belediye meclis üyelerine plaket takdim etti

Genç, 31 Mart'ta görev süreleri dolacak olan AK Partili, MHP'li, CHP'li ve İyi Partili meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. Meclis üyelerine hitaben "Belediyemizin kuruluş ve kurumsallaşma sürecini birlikte başardık" diyen Başkan Genç, "2014 yılında kurulan Ortahisar Belediyemiz ve meclisimiz bugüne kadar özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Meclisimizde kararlarımızı çoğunlukla oybirliğiyle alarak, son derece demokratik dönemi geride bıraktık. Bundan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun... Gerçekten de son derece demokratik, ilçemize hizmeti önceleyen bir anlayışla ve sorumlulukla hareket ederek bu şehrin kalkınması için bütün enerjimizi ortaya koyduk. Çok güzel hatıralarımız, anılarımız oldu. Siyasette bir dönemin sonuna gelsek de dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz baki kalacak. İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, hatasıyla güzel Ortahisar'ımıza ve Ortahisarlılara beş yıl boyunca hizmet etmeye çalıştık. Bugün Ortahisar Belediyesi'nin adından iyi bir şekilde, güzel bir şekilde söz ediliyorsa bunda sizlerin de payı vardır. Sizlerin desteği ve alın teri sayesinde bugünlere kadar geldik. Belediyemizin kuruluş ve kurumsallaşma sürecini birlikte başardık" diye konuştu.

Geçen beş yıllık bir dönem zarfında meclis üyelerinin eleştirilerinden, görüşlerinden istifade ettiğine dikkat çeken Başkan Genç, "Siyasi görüşlerimiz, anlayışlarımız farklı olsa da hepimizin ortak derdi, bu şehri daha ileri noktalara taşımak, her yönüyle daha yaşanabilir hale getirmekti...Görev süremiz boyunca bütün meclis üyelerimiz, şehrimiz ve belediyemizle ilgili bütün konularda fikirlerini, eleştirilerini ve düşüncelerini serbestte, özgürce dile getirdiler. Biz de bu eleştirilerden mümkün olduğunca istifade ettik, yararlandık. Gerçekten bizim gözümüzden kaçan ya da dikkatimizi çekmeyen bazı konulara, sizlerin uyarıları ve dile getirmesiyle müdahale ederek, sorunları büyümeden çözüme kavuşturduk. Belediyecilik de zaten bunu gerektirir. Hiçbir zaman muhalefet bunu istiyor ya da bunu konuyu gündeme getirdi diye şehrimizin sorunlarıyla ilgili ihmalkâr davranmadık. Bütün sorunlara el attık ve çözmeye gayret ettik. İnşallah, yeni dönemde de ilişkilerimiz, bağlarımız sürecek. Bir kez daha Ortahisar ilçemize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye meclisi toplantısından sonra Başkan Genç, meclis üyelerine onuruna bir yemek verdi.