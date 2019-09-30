Genç, Boztepe Seyir Terası'nı anlattı

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seçim vaadi olan 'Boztepe Seyir Terası Projesi' için sivil toplum örgütlerinin görüşünü alıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB), yetkilileriyle görüşen Başkan Genç, projenin Trabzon'un bütün güzellikleriyle seyredilebileceği şehrin en hakim noktasına yapılacağını dile getirdi.

Genç, Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder önderliğinde yapılan tasarım ve planların belli bir noktaya geldiğini belirterek yapılacak seyir terasının Trabzon'a yeni bir turistik değer kazandıracağını söyledi. Başkan Genç, "Seyir kulesi ve terası projesi geçen dönemde programımıza aldığımız ve bu dönemde de revize edilmiş şekliyle proje kitapçığımızda yer alan çok önem verdiğimiz bir proje. Teknik ekiplerimiz Başkan Yardımcımız Erdoğan Beder önderliğinde projeyle ilgili plan ve tasarılarını yapmış durumda... Biz de sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ederek projemizi anlatıyoruz, hem de projemizle ilgili meslek odalarının görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Bu konuda bütün kent paydaşlarımızın fikri bizim için çok önemlidir. Trabzon'a yeni bir turistik değer katacağı ve yeni bir cazibe alanı oluşturacağı için projemizin mütekâmil bir eser olarak ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de herkesin eleştiri ve görüşüne açığız. Özellikle de bu işin teknik kısmını çok iyi bilen mimar ve mühendis odalarının değerlendirmeleri bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

“Turizm ivme kazanacak”

Projenin farklı turist profillerine hitap edecek tarzda yapılacağını belirten Başkan Genç, "Ahi Evren Kentsel Tasarım Projesi, Kurtuluş ve Muhacirlik Müzesi ile Kızlar Manastırı devamında yeni bir seyir rotasını içeren projenin hayata geçmesi ile şehrimiz mevcutların olduğu kadar farklı turist profillerinin de çekim merkezi olacaktır. İstanbul'da Eyüp Sultan, Bursa'da Emir Sultan gibi Trabzon'da da bu değerimiz şüphesiz Ahi Evran Veli'dir. Şehrimizin bu manevi önderini, şehrin balkonu olarak görülen Boztepe'de yeni bir proje ile yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla halkımızın alanı daha nitelikli kullanımını sağlamak için “Boztepe Ahi Evran Kentsel Tasarım Projesi”ni hayata geçireceğiz. Şehrimizin panoramik olarak izlenebildiği Boztepe eteklerinde, Kızlar Manastırı'nın olduğu kısma kadar, yöremize has bitki ve ağaçlarla süslenmiş yürüyüş yolları ve fotoğraf çekim alanları yapacağız. Projemizin şehrimizin turizmine yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. O nedenle herkesin görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Bütün kent paydaşlarımızı bu sürece katılmaya davet ediyoruz. Projeyi incelesinler, kendi fikirlerini ve yorumlarını beyan etsinler" ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili beğenisini dile getiren Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu projenin hayata geçirilmesi halinde Trabzon'un simge projelerinden bir tanesi olacağını söyledi.