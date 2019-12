Genç: "Güzel hizmetlerle anılmak istiyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Muhtarlarla 25. İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Adil Alemdağ ile çok sayıda muhtar katıldı.

Muhtarlara hitap eden Başkan Genç, daha önceki yıllarda da olduğu gibi 2019 yılında da 85 mahallenin hepsine dokunan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduğuna dikkat çekti.

"Hizmet binası olmayan muhtarımız kalmayacak" diyen Başkan Genç şöyle konuştu: "Geçmiş dönemde muhtarlarımızın hizmet binalarıyla işe başlayacağımızı demiştik. Muhtarlarımızın 16 hizmet binamızı tamamladık, 17 tanesini de tamir ettik. Buradan da ilan ediyorum. Hizmet binası olmayan muhtarımız kalmayacak. Kalmaması lazım. Şu anda taleplerini alacağız. Bugüne kadar 33 muhtarlığımıza 698 bin lira harcadık. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Elektrik, su telefonu bünyemize aldığımız gibi... Muhtarlarımız mahalledeki her kişinin, her ailenin tabii muhatabıdır. Mahallenin bir manada her şeyi muhtar. O nedenle sizleri bu işlerde rahatlatmayı istedik. Yeni dönemde hizmet binası olmayan muhtar istemiyoruz" dedi.

Hiçbir muhtara siyasi kimliği ve kişiliğinden dolayı farklı bir muamele yapmadığına dikkat çeken Genç, "Göreve geldiğim günden beri halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla hareket ettim. İlçemizdeki 85 muhtarımızın siyasi kimliğine, kişiliğine bakmaksızın davrandım. Buna sizler de şahitsiniz. Aynı anlayışla davranmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar 12 tane muhtarımızın programı bize geldi. Bütün muhtarlarımızdan bunu rica ediyoruz. Hepimiz disiplin altında bu programa riayet etmeye çalışalım ki işlerimiz aksamasın. Mahallelere ne yapılacak ne edilecek bütün bunları bir görelim. İkinci bir isteğim daha var. O da şu beş yıllık zaman diliminde Ortahisar'ımızda doğalgaz çalışması nedeniyle ara ve ana yollarımız, kaldırımlarımız ciddi manada deforme oldu. O nedenle merkezdeki muhtarlarımızdan ricam doğalgazın deforme ettiği ara sokaklarımızı tamir etme noktasında koordinasyon içinde olalım. Merkez muhtarlarımızdan bunu ivedilikle istiyorum. Biz bunun taramasını yaptık ama muhtarlarımız da bu konuda yönlendirici olabilir. Mücavir alanlardaki muhtarlarımızla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Vatandaşlara söz verdiğimiz şekilde mahalle yollarımızı büyük ölçüde standartlara uydurduk. Bu sezon 42 385 ton asfalt, 33 bin 952 m3 de beton çalışması yaptık. Bunu devam ettireceğiz. Ama bunu yaparken mahallerimizi daha estetik bir görünüme kavuşturalım istiyoruz. Biz, başlangıçta istinat duvarlarını biraz ötelemiştik. Şimdi ise işin estetiğini de göz önüne alıyoruz. Yani yaşam alanı olan yerlerde logolu duvarı ön plana çıkaracağız. Yani camilerde, okul alanlarında buna ağırlık vereceğiz. Yeşilyurt, Kireçhane, Karlık ve Tos mahallelerimizde bunu çok güzel bir şekilde yaptık." sözlerine yer verdi.

Muhtarlardan Ortahisar Belediyesi'nin 2020 Programıyla ilgili talepleri isteyen Başkan Genç, "Bir diğer önemli meselemiz kanalizasyon meselesi... Her şey bir tarafa bu kanalizasyon işi bir tarafa. Özellikle merkeze bitişen mahallelerimizde kanalizasyon sorunu var. Aygören Vadisi'nde ve diğer mahallerimizde özellikle yazın çok ciddi manada kanalizasyon problemimiz var. Büyükşehir Başkanımızla ilk toplantımızda bunu talep ettim. Bununla ilgili bir program hazırlandı. TİSKİ'nin programına bu mahallerimizi koyduk. Bu kanalizasyon işi bir tarafa, diğer sorunlar bir tarafa... Sağ olsun, Murat Başkanımız talimatını verdi. Bunu biz ve sizler hep birlikte takip edeceğiz. Hepinizden rica ediyorum bu hafta bütün muhtarlarımızdan bu programımızı alalım. Siz de bizden kendi programımızı alın. Bu kaynak hepimizin kaynağıdır. Yeni dönemde de Ortahisar'ımızın kaynaklarını daha yukarıya çıkarabilmek için çalışacağız. TBMM'de bütçeden sonra Büyükşehir Yasası görüşülecek. Kaynak daha da artacak ki, biz de iş yapalım. Bütün bunlara rağmen Tabi ki, eksikliklerimiz olacak, eksiklikten münezzeh Cenabı Allah'tır. Ama samimiyetimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah daha güzelini yapmayı Cenab-ı Allah bize de size de nasip eder" diye konuştu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş'ın Ortahisar Belediyesi'nin bütün hizmet ve projelerine destek verdiğini ifade eden Genç, "AK Parti Ortahisar İlçe Başkanımız başkanımıza da teşekkür ediyorum. Temel Başkanımız da sağ olsun, attığımız her adımda, Ankara ziyaretlerimizde, her çalışmamızda bu şehir adına yaptığımız her faaliyette her daim yanımızda yer aldı. Samimi bir şekilde bu hizmet yolculuğunu sürdürelim. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bütün muhtarlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" cümlelerine yer verdi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise konuşmasında Başkan Genç'in muhtarlarla istişareye çok önem verdiğini belirterek, "Ahmet Başkan hakikaten mesai arkadaşlığı kavramına ciddiyetle riayet ediyor. Bütün Türkiye'yi gezdim Ahmet başkan kadar muhtarlarla istişare eden, onlarla toplantı gerçekleştiren bir belediye başkanına şahit olmadım. Türkiye'de örneği yok... Bunun yanında muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet ve telefon giderlerinin karşılanması bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma. İnşallah muhtarlarımız da Ortahisar Belediyemizin hazırlığını yaptığı programlara uyum sağlayarak her bir projeyi yerinde ve zamanında gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı.