Genç, Kurban bayramı öncesi uyardı

Başkan Genç, belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi gereklidir. Bu alanların dışında kesim yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Genç, “Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi hazırlık gerektiren bir bayramı Biz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde yer belirlendi. Kesim noktaların tamamında zabıta müdürlüğü ekiplerimiz sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimlerini yapacak. Ayrıca ekiplerimiz dezenfektasyon ve maske dağıtımında bulunacak. Belediye olarak vatandaşlarımızın buralarda kurbanlarını kesmeleri ile ilgili gereken hazırlıkları yapacağız. Halkımızın belirlenen noktalarda kurbanlarını uygun şekilde kesmelerini rica ediyorum” dedi.

Öte yandan Ortahisar ilçesi için kurban kesim yerleri şöyle:

"Yenimahalle Diş Hastanesi, Yenicuma Pazar yeri, Deliklitaş Eski Oto Garajı Kurşunoğlu Camii yanı, Aydınlıkevler Hacı Murat Tosun Camii arkası, Yeşiltepe Camii Park alanı, KTÜ girişi eski sağlık ocağı yanı, Esentepe Sezai Uzay Sokak Hayali Cami Yanı, Affan Kitapçıoğlu Caddesi üzeri Zaimin yeri, İpekyolu Sitesi yanı Huzur Evi karşısı, Akyazı sahil dolgu alanı, Boztepe Osmanlı Camii yanı, Yahya Subaşı İlkokulu bahçesi, Çamoba Muhtarlık yanı, Çukurçayır eski köpek barınağı yolu dere içi, Çimenli Mahallesi Köybaşı Doğu Sokak No:14/1, Yalıncak İstiklal Caddesi No:8/1oto yıkama, Kaymaklı eski Erzurum yolu üzeri No:80 Deliklitaş kasap önü, Boztepe Erenler Sokak No.:52, Kaymaklı Mahallesi Anadolu Bulvarı No:246/1, Bulak Kirazlı Mevkii, Karşıyaka Seyrantepe, Kavala orta küme evleri No.:108/1, Çukurçayır Sofrakaya Mahallesi Kayadibi Mevkii, Yeniköy Sağlamlar Sokak, Soğuksu Kemal Ülker Caddesi No.:30 Eray Oto yıkama"