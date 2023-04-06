Genç, muhtarlarla iftarda buluştu

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar muhtarlarıyla 8. kez iftar buluşmasında bir araya geldi.

İftardan sonra muhtarlara hitap eden Genç, güzel hizmetler yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini dile getirerek, “9. senemizde de beraberiz. Aramızdan ayrılan, vefat eden muhtarlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl olan gök kubbede bir hoş seda bırakmaktır. Onlar hoş seda bıraktılar. Güzel hizmetler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah, biz de güzel sözlerle anılanlardan oluruz. İnşallah, sizlerle birlikte şehrimizde huzur içerisinde, sükûnet içiresinde Ramazan'ı geçireceğiz. 87 mahallemizde de elbirliğiyle Yüce Allah güzel bir bayram yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise konuşmasında Başkan Genç'in muhtarların derdine derman olduğuna vurgu yaparak “Ahmet Başkan varsa sorun yok demektir. Ahmet Başkan varsa muhtarların derdine derman var demektir. Aynı zamanda bizlere 2014'ten beri muhtarlar olarak bir mesai arkadaşlığı ilişkisiyle davranıyor. Muhtarların kalbinde, vatandaşların gönlündedir” dedi.