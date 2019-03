Genç: "Ortahisar engelsiz hale gelecek"

Çok sayıda engelli derneği temsilcisi ve üyesinin katıldığı toplantıda Başkan Genç, engellilerle ilgili projelerini anlattı. Yeni dönemde engellilere yönelik olarak istihdam projelerinden, meslek edindirme kurslarına; bunların yanı sıra kültürel ve sosyal içerikli projelere kadar birçok alanda çalışmalar yapacağını söyledi.

Son on beş yılda yapılan çalışmalarla engellilere yönelik anlayışın değiştiğini ve engellilerin evlere hapsolmaktan kurtarıldığını belirten Başkan Genç, "Artık her alanda sporda, sanatta ve iş yaşamında engelli kardeşlerimizin başarılarına tanık oluyoruz. Bu çok güzel bir şey, bize mutluluk ve gurur veren gelişmelerdir. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu sporcularımıza destek olmaya gayret ediyoruz. İmkân verildiği zaman her şey olanaklı hale geliyor, bunu bilelim. Belediyemizin hâli hazırda Ampute Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Futbol Takımı var. Sportif alanlarda da çok güzel başarılara imza atıyorlar. İnşallah sizlerin de desteğiyle yeni dönemde “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı” projemizi hayata geçireceğiz. Bu merkezde, engelli vatandaşlarımıza yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmesi kurslar düzenleyeceğiz. Özel eğitim programları vererek meslek edinmelerine, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Engelsiz yaşam alanları yanında sosyal yaşamlarına katkı sağlamak kültürel ve sanatsal etkinliklere destek vereceğiz" diye konuştu.

Engelli vatandaşların istihdamlarına katkı sağlamak için kafe tarzında engelli bireylerin çalışacağı işyerlerinin hayata geçirilmesine destek olacağını belirten Başkan Genç," Down sendromlu kardeşlerimizin istihdamlarına katkı sağlamak için; Ballim Kafe tarzında tebessüm kahvelerini hayata geçirerek engelli kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasına destek olacağız. Engelli kardeşlerimizin ekonomik anlamda kendine yeter bir duruma gelmesi, hiç kimseye muhtaç olmaması çok önemli bir konudur. Bu nedenle istihdam konularına ağırlık vereceğiz. Ballim Kafe'ye sık sık giderek bu kardeşlerimizle buluşuyoruz. Buralarda hem engelli kardeşlerimizin istihdamlarına, hem de günlük hayatın içine katarak sosyalleşmelerine katkı sağlayacağız. Engelli kardeşlerimizi eve hapseden, toplumdan soyutlayan anlayışı yıktık. Bunun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Şehrimizi engelsiz hale getirmek için Büyükşehir ile ortaklaşa projeler yürüterek sokak, cadde ve kaldırımları yeniden düzenleyeceğiz. Bu amaçla kentimizle özdeşleşmiş cadde ve sokaklarda yeni düzenlemeler yaparak buraları engelsiz ve cazip hale getireceğiz. İnşallah, sizlerin de desteğiyle Ortahisar'ımızı engelsiz hale getireceğiz" şeklinde konuştu.