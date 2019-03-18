Genç, şehit ve gazi aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi şehit ve gazi aileleri onuruna kahvaltı programı düzenledi. Toplantıya çok sayıda şehit ve gazi ailesi ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Şehit ailelerine ve gazilere hitap eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 18 Mart Çanakkale zaferinin 104. yıldönümünde şehit ve gazi aileleriyle buluşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Genç, "Sizlerle 18 Mart'ta bu anlamlı günde buluşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit aileleri ile ilgili her günümüz özel bir gündür. Bugün 18 Mart, Çanakkale savaşlarının 104. yıldönümündeyiz. 104 yıl önce şehitlerimiz, dedelerimiz bu toprakları bağımsız vatan toprakları olarak bize bıraktılar. Hiçbir zaman esaret altında kalmayan Türk milleti Kurtuluş Savaşı'yla bir kez daha bunu teyit etmiştir. Ve bundan sonra da ilelebet bu topraklarda bağımsız kalacağız. Kore'de ve Kıbrıs'ta da şehitlerimiz oldu. Ve kırk yıldır terörle bizi bu topraklardan uzaklaştırmak için çaba sarf ediyorlar. Teröre de çok şehit verdik. Bizi bölmek isteyen, bu asaletli Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain terör örgütüne karşı şehitlerimiz oldu. Ben bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Siz çok kıymetli ailelerimizin önünde de saygıyla minnetle eğiliyorum" diye konuştu.