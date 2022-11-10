Genç: “Trabzon'un tarımda dışarıya bağımlılığı en aza inmeli”

Ortahisar Belediyesi'nin tarımsal faaliyetlere desteği tüm hızıyla sürüyor. Fındık bahçelerinin yenilenmesi, üreticilere fidan dağıtımı, yeni oluşturulan çay bahçelerinin yollarının iyileştirilmesi ve tarım üreticilerinin bilinçlendirilmesine yönelik olarak Ortahisar Belediyesi birçok alanda projeler yürütüyor. Bölgenin stratejik ürünü olan fındıkta, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret Borsası, “Fındıkta Verimliliği ve Kaliteyi Artırma Projesi” kapsamında bugüne kadar 42,5 dönümlük fındık bahçesinin yenilenmesine destek oldu.

Ekonomik ömrünü bitirmiş ve verimden düşmüş fındık bahçeleri için Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yenileme talebinde bulunan üreticilerin iş makinelerinin çalışmasına uygun olan bahçelerinde yenileme talebi Ortahisar Belediyesi tarafından ivedilikle yerine getiriliyor.

Bu kapsamda Akyazı'da 1 bahçe, Subaşı'nda 2 bahçe, Gündoğdu'da 1, Akkaya'da 1, Çağlayan'da 1, Akoluk'da 1, Geçit'te 1 ve Dolaylı Mahallesi'nde 1 bahçe olmak üzere 8 mahallede toplamda 42,5 dönümlük alanda fındık bahçelerinin yenilenmesi sağlandı. Ayrıca Bulak, Çimenli ile Kutlugün mahallelerinde şahısların kendi imkânlarıyla dikime uygun hale getirdikleri toplam 3 dönümlük bahçe için de fidan desteğinde bulunuldu.

Diğer yandan, Trabzon Ticaret Borsası'nın desteğiyle üreticilere, 2160 Giresun yabanisi (yomra), 2240 adet çakıldak ve 1920 adet tombul fındık fidanı olmak üzere toplamda 6320 adet fidan dağıtıldı. 2022 yılında sebze yetiştiriciliğinin desteklenmesi projesi kapsamında 15 bin fide (domates, biber, salatalık) dağıtıldı. Üreticilerin bilinçlendirilmesi için de bahçe sahiplerine Halk Eğitim Müdürlüğü'nün kursu ile 40 saatlik fındık yetiştiriciliği eğitimi verildi. Ortahisar Belediyesi, verimli çay bahçelerinin olduğu Çatak bölgesinde yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelerinin yeniden işlenmesi için destek isteyen 5 üretici için de çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemiyle birlikte bütün dünyada gıda üretiminin ve tedariğinin çok önemli hale geldiğini belirterek, “Ortahisar Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız. Pandemiyle birlikte tarımsal üretim ve gıda tedariği bütün dünyada çok önemli hale geldi. Hatta gıda tedariğinin sağlanması noktasında ülkeler arasında çeşitli anlaşmazlıkların ve çok yoğun bir rekabetin yaşandığını görüyoruz. O nedenle ülkemizde üretilebilecek tarım ürünlerinin bizzat kendi topraklarımızdan sağlanması çok önemli” şeklinde konuştu.

“Tarımda verimlillik ve kalite çok önemli”

Trabzon'un tarımda dışarıya bağımlılığının en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çeken Genç, “Tarımsal üretimin son derece önemli olduğu ve ekonominin büyük bir kısmının tarımsal üretime dayandığı bölgemizde tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmak için kent paydaşlarımızla birlikte birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Özellikle bölgemize has fındık, çay, meyve ve sebzelerin daha bol miktarda ve verimli şekilde üretilmesi artık elzem hale gelmiştir. Trabzon olarak tarımda dışarıya bağımlılığımızı mümkün olduğunca en aza indirmeliyiz. Bu Trabzon ekonomisi için de çok büyük bir katma değer oluşturur” dedi.

Bir metrekare de olsa hiçbir tarım alanının boş bırakılmaması gerektiğini dile getiren Genç şöyle konuştu:

“Dolayısıyla da istihdama ve şehir ekonomimize de artı bir değer sağlamış oluruz. Bu da ancak tarımda doğru planlama ve verimliliği artırmayla olur. Sonuç olarak da bugün ülkemizin en büyük sorunlarından olan işsizlik konusuna da bir nebze de olsa çözüm üretmiş oluruz. Bu amaçla başta fındık bahçelerinin yenilenmesi olmak üzere üreticilere fındık ve sebze fidanı dağıtımıyla ilgili çalışmalarımızı her yıl düzenli olarak yürütüyoruz. Yeter ki, bize bu yönde talep olsun Diğer yandan üreticilerimizin tarımsal üretim konusunda verimliliği ve kaliteyi artırmak için bilinçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Coğrafi şartlar nedeniyle bölgemizde son derece sınırlı olan tarım alanlarından en yüksek rekolteyi elde etmek için bütün imkânlarımızı zorlamalıyız. Bizim 1 metrekare de olsa heba edecek, boş bırakılacak tarım alanımız olmamalı.”

Başkan Genç, ayrıca tarımsal üretime destek olmak, tarımla ilgili planlama yapmak ve strateji geliştirmek için belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulduğunu sözlerine ekledi.